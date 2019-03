Ljubljana, 20. marca - Zvečer in ponoči se bo postopno razjasnilo tudi v notranjosti Slovenije. Veter se bo umiril, le na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, po nižinah Primorske okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.