Zaradi odstranjevanja prevrnjenega zabojnika bo v četrtek štiri ure zaprta cesta Spuhlja-Zavrč

Zavrč, 20. marca - Zaradi odstranjevanja v petek prevrnjenega zabojnika izven naselja Dolane bo v četrtek med 10. in 14. uro za ves promet zaprta cesta Spuhlja-Zavrč, so sporočili s Policijske uprave Maribor. V tem času bo tovorni promet preusmerjen v Spuhlji in v Zavrču, za osebna vozila pa bo urejen obvoz na relaciji Dolane-Brezovec-Hrastovec-Goričak-Zavrč.