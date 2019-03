Po Narodni galeriji bodo odmevali odlomki Homerjeve Iliade

Ljubljana, 22. marca - V Narodni galeriji se bodo pridružili številnim bralcem po svetu, ki bodo danes ob isti uri na skoraj 200 javnih lokacijah brali odlomke iz Homerjeve Iliade. Dogodek bo potekal od 10. ure do 11.30, Boris Šinigoj bo poskrbel za glasbeni uvod, premor in zaključek v antičnih motivih, vmes pa bo Homerjeve verze interpretiralo 22 bralk in bralcev.