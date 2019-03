Radio Študent bo abrahama srečal v družbi Mimika Orchestra in Laibach

Ljubljana, 20. marca - Petdeset dni pred 50-letnico neprekinjenega oddajanja Radia Študent so na današnji novinarski konferenci, ki so jo prenašali neposredno v eter, radijci predstavili, kaj vse se bo v prestolnici in drugih mestih po državi dogajalo ob njihovem jubileju. Glavni dogodek se bo zgodil 9. maja v Križankah, ko bodo med drugimi nastopili Laibach.