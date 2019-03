21. marec - mednarodni dan gozdov

Ljubljana, 21. marca - Danes obeležujemo mednarodni dan gozdov, ki letos poteka z geslom Učimo se z gozdovi - gozd je modrost!. Gozdovi nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo, igrajo pa tudi ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes - podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti.