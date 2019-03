Z Akuparo povezovanje slovenskih rokodelcev in priseljencev

Maribor, 24. marca - S projektom Akupara se v Sloveniji vzpostavlja inkubator rokodelstva, oblikovanja, zadružništva in kulturne produkcije, v katerem se povezuje priseljence in begunce s slovenskimi rokodelci in oblikovalci. Večina aktivnosti, ki vključujejo delavnice oblikovanja in izdelovanja uporabnih predmetov, se izvaja v Mariboru.