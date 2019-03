Roglič vodi v svetovni seriji, na lestvici UCI skočil na tretje mesto

Lozana, 20. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je po zmagi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja prevzel vodstvu v seštevku dirk svetovne serije, po dveh odmevnih zmagah na začetku nove sezone pa je na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) pridobil osem mest in je že tretji.