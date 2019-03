Mayeva zaprosila EU za preložitev brexita do 30. junija

London, 20. marca - Britanska premierka Theresa May je v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila Evropsko unijo za preložitev brexita do 30. junija. Evropska komisija je opozorila, da bi to pomenilo "resno pravno in politično tveganje". Izstop Združenega kraljestva iz unije je sicer predviden za 29. marec.