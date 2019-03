Viri: EPP naj bi začasno izključila Orbanovo stranko Fidesz

Bruselj, 20. marca - Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi danes po napovedih neuradnih virov začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi izgubil pravico do glasovanja na strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje.