Napovedan informacijski sistem za podporo volitev

Ljubljana, 20. marca - Minister za javno upravo Rudi Medved in direktor službe državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko sta danes podpisala sporazum o skupnem sodelovanju pri projektu zagotovitve enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov. Sistem naj bi uporabljali od leta 2022, stal pa naj bi okrog milijon in pol evrov.