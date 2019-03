Celje, 20. marca - Novi splošni dogovor za letos je položaj zdravnikov družinske medicine, ki so na preobremenjenost opozarjali že prej, še poslabšal, saj morajo po novih pravilih ZZZS vpisati še dodatnih 200 bolnikov, so opozorili v Zdravstvenem domu (ZD) Celje. Zaradi novih obremenitev so družinski zdravniki v Celju zagrozili z odpovedjo pogodb.