ZN opozarjajo na pet največjih okoljskih težav prihodnosti

New York, 23. marca - Pet največjih težav na okoljskem področju, s katerimi se bomo morali soočiti v prihodnosti, so po mnenju ZN taljenje permafrosta, genska manipulacija, zagotavljanje življenjskega prostora za živali in rastline, neustrezno odzivanje na podnebne spremembe in čezmerna proizvodnja dušika. V organizaciji pozivajo k ukrepanju na čim širši ravni.