Za mlade s posebnimi potrebami na trgu dela ključno sodelovanje šole in delodajalcev

Ljubljana, 20. marca - Pri uspešnem prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela je že v času šolanja ključno učinkovito sodelovanje šole z delodajalci in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, so izpostavili udeleženci okrogle mize o mladostnikih s posebnimi potrebami na trgu dela. Pri tem pa delodajalci potrebujejo dodatne spodbude, so opozorili.