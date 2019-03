Mini teater začenja s petim festivalom Hiša strpnosti

Ljubljana, 21. marca - V Mini teatru se bo zvečer začel peti festival Hiša strpnosti, ki bo obiskovalcem vseh starosti ponudil vizualni sprehod skozi različne svetove, stoletja in aktualne pereče probleme. Letos si bo zastavljal vprašanji, ali lahko prezremo zgodovino in kaj ta sploh pomeni. Do 28. marca bo ponudil filme, predstave, koncerte, razstave in pogovore.