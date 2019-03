Andrej Ilc za STA: Poezija trenutno miruje in čaka na priložnost

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 20. marca - Ob bližnjem svetovnem dnevu je vodja uredništva leposlovja pri Mladinski knjigi (MK) Andrej Ilc za STA dopisno razgrnil nekaj misli o poeziji, ki trenutno "miruje in čaka na svojo priložnost". Meni, da so vrhunski pesniki za neko državo ravno tako neprecenljivo pomembni kot vrhunski zdravniki in bi torej morali uživati podoben ugled in status.