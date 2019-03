Ljubljanska borza okoli izhodišča

Ljubljana, 20. marca - Ljubljanska borza je nov trgovalni dan začela neenotno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s torkom zvišal za 0,2 odstotka, rast beležijo delnice Save Re, Luke Koper in Krke. Medtem tečaji delnic Intereurope, Petrola in Zavarovalnice Triglav drsijo navzdol.