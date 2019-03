Sindikati za neposredno zaposlitev vseh zunanjih delavk in delavcev v javnem sektorju

Ljubljana, 20. marca - Več sindikatov in organizacij je na vlado in ministrstva posredovalo skupno zahtevo za neposredno zaposlitev vseh zunanjih delavk in delavcev v javnem sektorju. Kot so navedli, čistilke, varnostniki in kuharsko osebje delajo v javnem sektorju, a niso njegov del. Ker zanje ne veljajo pravila javnega sektorja, so izjemno obremenjeni.