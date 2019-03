V Ljubljani z novimi tablami opozarjajo kolesarje na upoštevanje prednosti pešcev

Ljubljana, 20. marca - Mestno središče v Ljubljani je že več kot deset let namenjeno le pešcem in kolesarjem. Vseskozi si v mestni občini prizadevajo za varno in prijetno sožitje vseh, zato s preventivnimi aktivnostmi svetujejo o pravilnem in varnem ravnanju v prometu. Tako so na več lokacijah postavili table Kolesarji, upoštevajte prednost pešcev!.