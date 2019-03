Osijek, 21. marca - Slavonska prestolnica v tem tednu gosti najboljše strelke in strelce z zračnim orožjem. Od ponedeljka do srede je bila na veliki sceni "pomlad evropskega strelstva", od danes naprej pa bodo tukajšnjo dvorano Gradski vrt v Osijeku zasedli najboljše tekmovalke in tekmovalci v članski konkurenci.