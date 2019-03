Loški muzej z razstavo o obiskovalcih praznuje 80 let

Škofja Loka, 20. marca - Loški muzej ob svoji 80-letnici drevi ob 19. uri v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki odpira razstavo 80 let v vaši družbi - Loški muzej in njegovi obiskovalci. Ob letošnjem jubileju bodo pripravili tudi vrsto drugih dogodkov, na katerih bodo predstavili zgodovino in delo muzeja.