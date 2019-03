Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 20. marca - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Med vlagatelji prevladuje negotovost glede brexita, danes pa bodo pozorni tudi na poteze ameriške centralne banke. Veliko pozornosti so uvodoma dobile delnice nemškega Bayerja, ki so po odločitvi ameriškega sodišča o rakotvornosti Monsantovega herbicida izgubile 10 odstotkov.