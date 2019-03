Obravnava revizijskega poročila o poslovanju ZZZS v znamenju kritik zdravstvenega sistema

Ljubljana, 20. marca - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila s poročilom računskega sodišča o poslovanju ZZZS v letu 2016 in ugotovila, da je zavod ustrezno odpravil ugotovljene nepravilnosti, kar so ugotovilo tudi že revizorji sami. V razpravi je bilo sicer slišati precej kritik poslancev SDS, NSi in SNS na stanje v zdravstvenem sistemu.