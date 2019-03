Na akademiji javnega sektorja izpostavili pomen dobrega sodelovanja z gospodarstvom

Ljubljana, 20. marca - Javni sektor mora delati v korist družbe in gospodarstva, so se strinjali sodelujoči na okrogli mizi Akademije javnega sektorja. Predstavniki javnega sektorja in gospodarstva so bili enotni, da so mnogi predpisi neživljenjski, ob čemer so prvi opozorili še na birokratsko samovoljo, drugi pa izpostavili, da so pozitivni šok javnega sektorja ljudje.