Na konferenci Risk o praksah in tehnologijah za zaščito podatkov

Laško, 20. marca - Na področju zaščite podatkov je v podjetjih in javnih ustanovah največja težava nepoznavanje vseh groženj in premalo izobražen kader, menijo organizatorji konference Risk 2019, ki danes in v četrtek poteka v Laškem. Namen konference je tako izobraževati in predstavljati v svetu že uveljavljene dobre prakse in tehnologije za zaščito podatkov.