V požaru barake in stanovanjske hiše v Celju poškodovan lastnik

Celje, 20. marca - V torek popoldne je v Jamovi ulici v Celju zagorela baraka ob stanovanjski hiši, ogenj pa se je preko fasade in ostrešja v celoti razširil še na hišo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. V požaru, ki so ga gasilci kasneje pogasili, se je poškodoval lastnik stavbe.