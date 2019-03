Slovenski skakalci si za konec sezone želijo dolge polete

Planica, 20. marca - Slovenski smučarski skakalci so se tudi letos v Planico odpravili z vlakom, s čimer spodbujajo tudi obiskovalce, naj se pod Ponce odpravijo z vlakom do Jesenic in potem naprej z avtobusom. Dve zmagi na zadnjih dveh tekmah v Vikersundu sta odličen obet tudi za planiški finale sezone, kjer si slovenski skakalci želijo dolge polete.