Poplave še naprej pustošijo po ameriškem srednjem zahodu

Omaha, 20. marca - Poplave na srednjem zahodu ZDA, ki so doslej zahtevale najmanj štiri smrtne žrtve in povzročile za več kot milijardo dolarjev škode, se bodo po ocenah oblasti ob reki Missouri nadaljevale najmanj do četrtka. Uničena območja si je v torek ogledal tudi podpredsednik ZDA Mike Pence.