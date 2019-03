Triglavanke in Celjanke visoko zmagale

Ljubljana, 19. marca - Košarkarice Triglava so v prvi tekmi 12. kroga državnega prvenstva danes na koncu strle upor Mariborčank (80:65), Celjanke pa so doma premagale Akson Ilirijo visoko z 90:59. V sredo se bodo pomerile košarkarice Domžal in Konjic, v četrtek pa bo še zadnja tekma med Grosupljem in Ježico.