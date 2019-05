Ljubljana, 5. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da Slovenija za razliko od Hrvaške ni izvedla pokojninske reforme po navodilih Svetovne banke, o drugi zaporedni zmagi Primoža Rogliča na dirki po Romandiji in o četrti zmagi plezalke Janje Garnbret to sezono.