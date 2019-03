Mentorica leta 2018 je Barbara Koroušić Seljak

Ljubljana, 19. marca - Društvo Mlada akademija je danes podelilo nagrado mentor leta Barbari Koroušić Seljak z Instituta Jožef Stefan, ki so jo doktorski študenti izbrali za najboljšo mentorico leta 2018. V nominaciji so jo označili kot nesebično, skromno in življenjsko mentorico, ki na prvo mesto uvršča človeka, je bilo mogoče slišati na podelitvi nagrad.