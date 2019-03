Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 19. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes nadaljevali rast, ki so jo zastavili v začetku tedna. Rast so spodbujali obeti še naprej poceni denarja, pravijo analitiki. Nafta se je še dodatno podražila, prav tako se je vnovič zvišal tečaj evra.