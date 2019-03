Nigrad za to zimo zaključil izvajanje zimske službe v Mariboru

Maribor, 19. marca - Mariborski Nigrad je z današnjim dnem zaključil izvajanje zimske službe, ki uradno sicer traja od 15. novembra do 15. marca. Pripravljenost so zaradi kratkoročnih vremenskih napovedi o snegu do nižin za nekaj dni podaljšali, od danes pa bodo svoje aktivnosti preusmerili v redno letno vzdrževanje cest in drugih javnih površin v Mariboru.