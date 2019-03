Umrla je filmska montažerka Darinka Peršin

Ljubljana, 19. marca - V 91. letu je umrla Darinka Peršin, ki se je kot ena izmed prvih slovenskih filmskih in televizijskih montažerk podpisala pod več kot 20 celovečercev in več kot 100 kratkih filmov vseh zvrsti. Sodelovala je z vsemi najpomembnejšimi slovenskimi režiserji in filmskimi animatorji, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).