V desetih letih iz Luke Koper skoraj šestkrat več kontejnerjev v Avstrijo

Koper, 19. marca - Avstrijsko gospodarstvo že vrsto let največ prekomorskega prometa opravi prek Luke Koper, število kontejnerjev pa se je v desetih letih povečalo skoraj za šestkrat, so poudarili na današnjem poslovnem srečanju avstrijskih podjetij v Škocjanskem zatoku. Ob tem so izpostavili pomen dobre železniške povezave, so sporočili iz Luke Koper.