Roglič zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, za sekundo premagal Yatesa

Pescara, 19. marca - Slovenski kolesar Primož Roglič je končni zmagovalec dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja, do novega velikega uspeha je prišel v današnji zadnji etapi, 10-kilometrski vožnji na čas, ko je nadoknadil 25 sekund zaostanka za Britancem Adamom Yatesom in na koncu slavil s sekundo prednosti.