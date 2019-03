Mercator nadaljuje s poslovanjem po lex Mercator

Ljubljana, 19. marca - Poslovanje Mercatorja z Agrokorjem in njegovimi družbami je skladno z lex Mercator, v najnovejšem poročilu, ki se nanaša na obdobje od začetka novembra lani do konca januarja letos, ugotavlja izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu. Mercator v tem času ni dal poroštev, garancij, posojil ali jamstev. Zmanjšale pa so se terjatve in obveznosti.