Slovenija prva v Evropi preizkusila brezpapirno poslovanje v cestnem prevozu

Ljubljana, 19. marca - Na mejnem prehodu Obrežje so na pobudo ministrstva za infrastrukturo in v sodelovanju s finančno upravo izvedli poskusni prevoz domačega avtoprevoznika, ki je bil nadzorovan s povsem elektronskim tovornim listom. S tem je Slovenija, kot so zapisali na ministrstvu, kot prva v Evropi preizkusila brezpapirno poslovanje v cestnem prevozu.