V MAO predavanje v sklopu Italijanskega dne oblikovanja

Ljubljana, 20. marca - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo danes obeležili tretji Italijanski dan oblikovanja (Italian Design Day). Tematika letošnjega dne, ki poteka po stotih mestih po vsem svetu, je odnos med oblikovanjem in projektiranjem zapletene realnosti sodobnih mest. Ob 18. uri bo potekalo predavanje na temo Oblikovanje in mesto prihodnosti.