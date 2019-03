Pedagoški inštitut: Finska, azijske države in Slovenija z najnižjo motivacijo otrok za učenje

Ljubljana, 19. marca - Na Pedagoškem inštitutu so se danes odzvali na peticijo za spremembo šolskega sistema. Predpostavka peticije, da se učenci na Finskem radi učijo, je zmotna, so poudarili. Pri motivaciji otrok za učenje so Finska, azijske države in Slovenija namreč v skupini držav, ki se borijo z najnižjo motivacijo otrok med vsemi drugimi izobraževalnimi sistemi.