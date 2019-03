Informacijski pooblaščenec opozarja na neustrezno zavarovane podatke na spletnih straneh

Ljubljana, 19. marca - V uradu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik so danes opozorili, da so v zadnjem času zaznali opazen porast prijav kršitev varstva osebnih podatkov, ki so posledica slabo zavarovanih ali celo nezavarovanih spletnih strani. Glede na število zaznanih primerov je po oceni urada očitno, da gre za razširjeno varnostno tveganje.