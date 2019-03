Kranjski policisti iščejo prodajalca krp

Šenčur, 19. marca - Kranjski policisti iščejo moškega, ki je danes okoli 13.45 v Vogljah po hišah prodajal krpe in je domnevno zakrivil drzno tatvino iz stanovanjske hiše. Moški je star med 25 in 30 let, srednje postave, visok okoli 185 centimetrov, ima rdeče lase in je oblečen v svetlo bundo.