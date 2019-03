Muzikal Ledeno kraljestvo z Broadwayja na West End

London, 20. marca - Muzikal po animirani uspešnici Ledeno kraljestvo, ki je od lani na ogled na Broadwayu, si bo prihodnje leto mogoče ogledati tudi na londonskem West Endu. Premiera muzikala, ki vključuje uspešnici Let It Go ter For The First Time In Forever, z novo igralsko ekipo je predvidena ob jesenskem ponovnem odprtju westendovskega gledališča Drury Lane.