Preklicana še velika požarna ogroženost na območju Primorske

Ljubljana, 19. marca - Uprava RS za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost na območju Primorske, ki jo je razglasila pred slabim mesecem. Glede na to bosta inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija v omenjenem delu države danes nehala izvajati poostren nadzor, so sporočili z uprave.