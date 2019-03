Adria Airways v poletni sezoni povečuje tedenske povezave iz Ljubljane

Ljubljana/Brnik, 19. marca - Adria Airways bo 31. marca prešla na poletni vozni red, v katerem bo ohranila število destnicij iz zimske sezone. Nekatere povezave iz lanske poletne sezone bodo ukinili, bodo pa izvedli več tedenskih letov iz Ljubljane v München, Prištino, Skopje in Tirano ter iz Prištine v Frankfurt in München, so danes sporočili iz letalskega prevoznika.