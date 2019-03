Svetovni dan ustnega zdravja letos s poudarkom na lastni skrbi za ustno zdravje

Ljubljana, 20. marca - Danes obeležujemo svetovni dan ustnega zdravja, ki letos poteka pod sloganom Pamet v roke - za usta in zobe in se osredotoča predvsem na pomen lastne skrbi za ustno zdravje. Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem in kakršnokoli obolenje na področju ust pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika, so pojasnili na NIJZ.