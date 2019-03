Ljubljana, 19. marca - Okoli 130.000 Slovencev ne ve, kakšno vodo pije, so opozorili ob robu današnjega posveta o pitni vodi v Ljubljani. Gre za posameznike, ki nimajo dostopa do javnega vodovoda in se z vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij. Sicer je oskrba z vodo v Sloveniji ena najbolje urejenih javnih služb, menijo v Zbornici komunalnega gospodarstva.