V Bohinju naj prenova cest ne bi bistveno vplivala na promet v sezoni

Bohinj, 19. marca - Na območju Bohinju letos poteka več infrastrukturnih projektov, ki so povezani s prenovo in zaporami cest na območjih Bohinjske Bistrice, Bohinjske Češnjice, Stare Fužine in Ribčevega Laza. Glavna dela naj bi bila končana do glavne turistične sezone, nekatera dela pa bodo prestavili na jesen, da ne bi poleti prišlo do prometnega kolapsa.