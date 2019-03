V ptujski mestni galeriji odprtje razstave Variacije/Smernice

Ptuj, 19. marca - V ptujski mestni galeriji bodo zvečer odprli mednarodno razstavo Variacije/Smernice, ki bo do 5. maja na ogled ponudila slikarska in fotografska dela ter instalacije petih umetnikov. Kustosinja razstave je Elisabetta Bacci, na njej pa se bodo predstavili Nataša Kos, Bagrat Arazyan, Sanja Ćopić, Lucia Flego in Giovanni Pulze.