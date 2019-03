V Narodni galeriji razstava Bojana Kovačiča in galerijske grafične šole

Ljubljana, 20. marca - V Narodni galeriji bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004-2018. Posvečena bo spominu na grafika in profesorja Kovačiča, ki je vodil grafično delavnico Narodne galerije, ter učencem, ki so ustvarjali pod njegovim subtilnim vodstvom. Združila bo 48 Kovačičevih del ter 52 študijskih tiskov.