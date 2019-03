Tina Mrak in Veronika Macarol o načrtih v predolimpijski sezoni

Ljubljana, 20. marca - Najboljši slovenski jadralki zadnjega obdobja, Tina Mrak in Veronika Macarol, bosta danes predstavili načrte v predolimpijskem letu 2019. Macarolova in Mrakova sta bili med drugim lani evropski prvakinji v razredu 470, zmagali sta na dveh tekmah svetovnega pokala in bili izbrani za najboljšo slovensko ekipo leta 2018.